VIDEO/ VAR, penallti dhe protesta në kryeqytet: Partizani në avantazh të dyfishtë

Partizani do të presë sot Kukësin në “Air Albania” në ndeshjen e vlefshme për raundin e 23-të të Abissnet Superiore, me të dyja skuadrat që synojnë të dalin me 3 pikë nga kjo përballje.

“Verilindorët” e vendit të tretë kërkojnë që të mos bien nga pozicionet e kampionateve të Europës, teksa “të kuqtë’ e kryeqytetit, që qëndrojnë të pestët në renditje duan pikërisht të jenë pjesë e zonës ku tashmë qëndron ekipi i trajnerit Diego Longo.

Ndërsa na ndan rreth një orë nga fillimi i kësaj supersfide, trajnerët Mehmeti dhe Longo kanë vendosur formacionet se si do të luajnë skuadrat e tyre sot.

Abissnet Superiore

Java e 23

Partizani-Kukësi 2-0 (Kallaku (pen) 36′, Skuka 41′)

Kronika e ndeshjes:

45+3′ Kukësi në sulm. Goditje potente e Edi Basa, por nuk ka saktësinë e duhur.

45′ Asist i Taipit për Luka Milunovic, i cili ndalet nga Alban Hoxha. Arbitri anësor sinjalizon pozicion të parregullt.

41′ Partizani shënon edhe golin e dytë. Xhuliano Skuka tund rrjetën kuksiane nga një pozicion i vështirë. Vendasit në avantazh.

36′ Partizani në avantazh. Sherif Kallaku dërgon topin në rrjetë. Lojtarët e Kukësit pretendojnë për përsëritjen e penalltisë.

33′ Kontakt i lehtë mes Ardit Hilës dhe Xhuliano Skukës. Arbitri Bastari akordon penallti për Partizanin.

31′ Mundësi e mirë për ekipin mik. Top i gjatë i Ndrecës për Basën, i cili pason për Ardit Hilën. Ky i fundit godet keq.

25′ Reagon Partizani. Kallaku pason për Arinaldo Rrapajn, gjuajtja e të cilit përfundon ngjitur me shtyllën.

21′ Gjelbrim Taipi lëviz bukur dhe tenton cepin e portës, largon topin në këndore Alban Hoxha.

9′ Skuka i shkëputet mbrojtjes mike. Sulmuesi i Partizanit rrëzohet pas një kontakti me portierin Tafas, anësori sinjalizon për pozicion të parregullt.

Formacionet zyrtare:

Partizani: Hoxha, Marku, Belica, Bitri, Sota, Rrapaj, Kallaku, Mala, Junior, Skuka, Cara.

Trajner: Dritan Mehmeti

Kukësi: Tafas, Ndreca, Pëllumbi, Lulaj, Dragoshi, Hila, De Lucas, Gj. Taipi, Feijao, Basa, Milunovic.

Trajner: Diego Longo