VIDEO/ West Ham triumfon në derbin e Londrës, Crystal Palace përmbys Leeds United!

West Ham United del me kokën lart nga derbi i Londrës përballë Fulham teksa triumfuan në fushën e tyre me rezultatin 3-1. Në fakt, ndeshja nisi në malore për të besuarit e trajnerit David Moyes teksa pësuan të parët pas një goli të Pereiras që në minutën e pestë. Megjithatë, vendasit me kalimin e minutave morën frenat e lojës në dorë dhe në minutën e 29-të, Jarred Bowen riktheu baraspeshën pas ekzekutimit të saktë nga pika e bardhë e penalltisë.

Ndërkohë, në fraksionin e dytë të ndeshjes, “Çekanët” përmbysën falë një goli të bukur nga ana e italianit Scamacca. West Ham administroi rezultatin, ndërsa në fundin e sfidës, Antonio shënoi për të vendosur në kasafortë tre pikët. Pas këtij suksesi, West Ham renditet në vendin e 13-të me 10 pikë, ndërsa Fulham mban vendin e nëntë me 11 pikë.

Në ndeshjen tjetër, Crystal Palace u rikthye te fitorja pas katër ndeshjesh që nuk merrte pikë të plota teksa mposhti në shtëpi me rezultatin 2-1, Leeds United. Pavarësisht se Leeds kaloi në avantazh që në minutën e 10-të të sfidës, skuadra e amerikanit Marsch nuk përfitoi për të marrë qoftë edhe një pikë.

Fillimisht Edouard barazoi rezultatin për Crystal Palace ( minuta e 24) dhe më pas në fraksionin e dytë mesfushori anglez Eze shënoi një gol të bukur për t’i dhënë fitoren skuadrës së francezit Vieira, e cila mungonte që prej 20 gushtit në Premier League. Crystal Palace pas triumfit, arriti në kuotën e nëntë pikëve në vendin e 15-të, aq sa Leeds United që mban vendin e 14-të.