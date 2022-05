VIDEO/ Zeneli i papërmbajtshëm, realizon supergol në Ligue 1

Arbër Zeneli po kalon një moment fantastik teksa pasi shënoi në përballjen e javës së shkuar ndaj Lorient, futbollisti i përfaqësues së Kosovës ka arritur që të festojë sërish në takimin e javës së 36-të të Ligue 1 ndaj Lens.

Zeneli arriti që të zhbllokonte rezultatin me një gol spektakolar në minutën e 28-të, duke ndezur festën në “Stade Auguste-Delaune II”.

27-vjeçari e ka lënë pas dëmtimin që pësoi dhe që e mbajti larg fushave për shumë muaj dhe tani po gjen formën e tij më të mirë e me shumë gjasa duke nisur nga sezoni i ardhshëm do të jetë një nga shtyllat kryesore të skuadrës së Reims. Lajm i mirë dhe për përfaqësuesn “dardane” që do të ketë të gatshëm një prej lojtarëve më të mirë që ka në organikën e saj.