Vijojnë largimet te Vllaznia, edhe një sulmues u jep lamtumirën kuqebluve

Pas Dajan Shehit dhe Kaina Nunes, nga Vllaznia largohet zyrtarisht një tjetër futbollist. Bëhet fjalë për sulmuesin vlonjat Ardit Hoxhaj, i cili pas tre sezonesh me fanellën kuqeblu, ka vendosur të largohet në kërkim të një tjetër aventure.

Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Hoxhaj ka zyrtarizuar largimin nga kuqeblutë, të cilët nuk ngurron t’i falënderojë për tre vitet e kaluara në Shkodër, ku ka fituar edhe dy Kupa Shqipërie.

“Nga sot dua te njoftoje largimin tim nga ekipi i Vllaznis . Kane qene 3 vite plot sukses per mua edhe ekipin jam i lumtur per ato qe kemi arritur edhe per trofete qe kemi fituar ,jam i lumtur per cdo gol qe kam shenuar me kete fanell dhe per maksimumine e dhene nga ana ime. Falenderoj te gjithe personat qe kam punuar ne klub ,shoket e ekipit, tifozat per mbeshtetjen qe me kane dhuruar dhe presidentit per mundesin qe me ka dhene. I deshiroje me te miren klubit”, shkroi Hoxhaj në rrjetet sociale.

Klubi shkodran i ka besuar pankinën trajnerit Migen Memelli dhe po ndryshon jo pak në organikë gjatë këtyre ditëve, ku pritet të nisë edhe përgatitjet për përfaqësimin në eliminatoret e Conference Leagues.