Vinicus: Duam të fitojmë sa më shumë, ja çfarë më thotë Benzema

Vinicius Junior, sulmues i Realit të Madridit, foli për faqen zyrtare të UEFA-s, duke u përballur me tema të ndryshme që kanë të bëjnë me sezonin e ri. Në veçanti, braziliani tha të tijën në lidhje me Superkupën e Europës në 10 gusht kundër Eintracht Frankfurt, që do të vërë përballë Los Blancos, fitues të Championsit, kundër gjermanëve kampionë të Europa League.

“Është thelbësore që të fitojmë sa më shumë ndeshje që të jetë e mundur, sidomos nëse bëhet fjalë për trofe kaq të rëndësishëm. Kemi lojtarë që dinë si të përballen në sfida si të Championsit”, – tha Vinicus, që më pas bëri një retropsektivë të ecurisë në Champions nga përmbysja ndaj Cityt e deri te finalja.

“Disa ndeshje janë rokamboleske dhe plot emocion, por ne dimë si t’i çojmë në krahun tonë. Rodrygo hyri dhe shënoi 2 golat që na çuan në finale, ishte momenti më i rëndësishëm i gjithë kompeticionit. Në finale ishte e drejtë të kurorëzonim me fitore një sezon të mrekullueshëm. Goli ishte një ndjesi e papërsëritshme, e papërshkrueshme, nuk di si ta shpjegoj, kush ka luajtur e di se sa të lumtur të bën”, u shpreh braziliani.

Më pas Vinicius foli për skuadrën dhe në veçanti, raportin që ekziston mes tij dhe Benzema.

“Kemi ditur të nxjerrim më të mirën si skuadër, duke kombinuar veteranët me të rinjtë, një miksim vendimtar për të fituar. Lidhja ime me Benzema? Që kur mbërrita këtu, Karim më thotë gjithmonë të jem më i guximshëm, të luaj për të goditur apo për pasimin fitimtar, përndryshe të mbaj topin. Lidhja mes nesh është shumë e mirë”, tha braziliani.