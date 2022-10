Virgil van Dijk regjistron humbjen e parë pas 70 ndeshjesh në Anfield

Virgil van Dijk është pa dyshim një prej mbrojtësve më të mirë në botë, së paku për momentin. Holandezi ishte në fushë në ndeshjen e fundit të Leverpool ndaj Ledds, me “The Reds”, të cilët u mundën me rezultatin 1-2 në “Anfiled”. Kjo ishte humbja e parë për qendërmbrojtësin në më shtëpinë e të kuqve në kampionat, me Liverpool që në 70 ndeshjet që kishte zhvilluar me Virgil van Dijk në fushë e kishte shmangur humbjen.

Goli i Crysencio Summervilli dha fund rekordit të veçantë të mbrojtësit i cili për të parën herë nuk arriti dot që të vijonte të ishte i pamposhtur para tifozëve të tij. Rodrigo zhbllokoi rezultatin për mysafirët, por Mohamed Salah barazoi para pushimit, përpara se në fundin e ndeshjes të ndodhte drama.

Me Van Dijk në fushë, Liverpool kishte arritur që të marrë 59 fitore dhe 11 barazime, pa asnjë humbje, deri në ndeshjen me Leeds. 31-vjeçari luan nga edicioni 2017-2018 me “The Reds” duke qenë një prej lojtarëve më të dalluar.