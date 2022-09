“Virusi FIFA”, ja sa do të dëmshpërblehet Barcelona për dëmtimin e Araujos

Barcelona ka qenë skuadra më e prekur nga “virusi FIFA” gjatë kësaj pauze të kampionateve për shkak të ndeshjeve të përfaqësueseve. Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jules Koundé dhe Ronald Araujo janë lojtarët që janë rikthyer në Barcelonë të dëmtuar. Dëmtimi më serioz është ai i mbrojtësit uruguaian, i cili pas rekomandimit të klubit katalan do t’i nënshtrohet një operacioni.

Dëmtim që do të zgjasë më shumë se 28 ditë, kështu që FIFA do ta kompensojë Barçën derisa lojtari të marrë “ok”-in nga stafi mjekësor dhe të kthehet në stërvitje. Shuma maksimale që do të përfitojë klubi deri 28 ditë pas lëndimit do të jetë deri në 20 458 euro në ditë.

Kjo pasqyrohet në Planin e Mbrojtjes së Klubeve, që është miratuar tri sezone më parë dhe është në fuqi deri më 31 dhjetor të këtij viti.