Vjen lëvizja e parë te PSG, sulmuesi rikthehet te parizienët

Pavarësisht sezonit të tij shumë të mirë, Pablo Sarabia nuk do të mbahet nga Sporting në fund të sezonit dhe për këtë arsye do të rikthehet te Paris Saint-Germain.

I blerë për rreth 20 milionë euro në 2019-ën, Sarabia pritej të ishte një lojtar që do bënte diferencën në Paris. Spanjolli sapo kishte mbyllur një sezon shumë të mirë me Sevilla-n dhe u paraqit si një lojtar i përsosur për PSG-në. Megjithatë, ai kurrë nuk arriti të lunate si titullar në PSG dhe afrimi i Lionel Messit verën e kaluar nuk e ndihmoi situatën e tij. Kjo është arsyeja pse 29-vjeçari u huazua te Sporting në fund të afatit kalimtar të verës.

Brenda klubit portugez, spanjolli u rikthye në formë dhe po kalon një sezon shumë të mirë. Aq sa ideja e një transferimi të përhershëm u përmend shumë gjatë sezonit. Megjithatë, sipas raportimeve nga mediet portugeze, Pablo Sarabia nuk do të mbahet nga Sporting duke pasur parasysh faktin se huazimi i tij nuk vjen me opsion blerjeje dhe se një transferim duket i vështirë nga pikëpamja ekonomike. Prandaj, Pablo Sarabia do të kthehet në PSG këtë verë.