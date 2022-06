Vjen zyrtarizimi i radhës, Partizani përforcohet me një mbrojtës të majtë

Partizani zyrtarizon afrimin e radhës për sezonin e ri futbollistik. Klubi i kuq ka njoftuar afrimin e mbrojtësit të majtë, David Atanaskoski. 25-vjeçari maqedonas ka firmosur për një vit më opsionin e rinovimit edhe një sezon tjetër.

Njoftimi i Partizanit:

“Partizani zyrtarizon arritjen e marrëveshjes me lojtarin David Atanaskoski. Mbrojtësi i majtë bashkohet me të kuqtë pas eksperiencave të fundit te Shakter Karagandy në Kazakistan dhe Makedonija Gjorce Petrov. 25-vjeçari nga Maqedonia e Veriut ka nënshkruar me Partizanin një kontratë një vjeçare me opsion rinovimi edhe për një tjetër sezon dhe menjëherë do ti bashkohet skuadrës në Slloveni.

Mirë se vjen në familjen e Kuqe …”