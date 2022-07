Vjet ishte afër Juves, “El Pistolero” pranë firmës me “gjigantin” italian

Luis Suarez kërkon me çdo kusht kalimin në Serie A. Sulmuesi uruguaian qëndron pa klub prej 1 korrikut, datë kur i dha fund aventurës me Atletico Madrid.

River Plate e tentoi, por eliminimi i ekipit të Gallardos nga Kupa Libertadores ndikoi që “El Pistolero” të mos pranonte transferimin në Buenos Aires.

Për 35-vjeçarin interesohet edhe Fenerbahce. Klubi nga Stambolli i ka ofruar një kontratë 2+1 me 6 milionë euro pagë sezonale, por Suarez dëshiron vetëm Italinë.

Vjet ishte shumë afër Juventusit, emri i tij është lidhur edhe me Monzën, ndërkohë që iberikja AS shkruan se në garë për goleadorin e njohur është futur edhe Milani.

Kalimi te kampionët e Italisë do ishte një mundësi e shkëlqyer për sulmuesin. Drejtuesit e kuqezinjve po punojnë në heshtje dhe së shpejti mund të kemi një akord, me Suarez që do t’i sillte gola dhe eksperiencë ofensivës së Stefano Piolit.

