Vlahovic si Higuain, sulmuesi: Më mirë se CR7? Mos e ekzagjeroni, nuk mendojmë për Interin

Dusan Vlahovic po i “jep një dorë” të madhe Juventusit në këto ndeshjet e fundit. Serbi ka realizuar në tre takime radhazi për bardhezinjtë në kampionat, ndërsa në dy të fundit ia dalë të shënojë nga një dygolësh.

Këtë statistikë për herë të fundit e regjistronte Gonzalo Higuain në vitin 2017, ndërsa dy dygolësha radhazi nuk mundi t’i shënonte as Cristiano Ronaldo në epokën e tij te Juventus. Megjithatë, Vlahovic qëndron me “këmbë në tokë” dhe kërkon të shmangë çdo krahasim me një si CR7.

“Unë më mirë se Ronaldo? Të mos e ekzagjërojmë. Jam shumë i lumtur për golat, mbi të gjitha sepse ato kanë ndihmuar skuadrën të fitojë ndeshjet. Golat ia dedikoj edhe shokëve të skuadrës pasi nuk do të kisha shënuar pa ndihmën e tyre. Nuk kam ndryshuar asgjë, thjesht tani jam në formën më të mirë fizike, nuk kam pasur shqetësime.

Po punoj si gjithmonë, kujdesem shumë për trupin, ushqehem mirë dhe fle mirë. Nuk bëj asgjë ndryshe nga më parë, por falë Zotit nuk kam pasur probleme. Shpresoj të vazhdoj kështu”, u shpreh Vlahovic.

I pyetur për garën në kampionat me Interin, 24-vjeçari theksoi se për momentin ai dhe skuadra janë të fokusuar te ndeshja e radhës me Empolin dhe vetëm më pas do të mendojnë për transfertën me zikaltërit.

“Nuk mendojmë për Interin në këtë moment pasi i marrim ndeshjet me radhë. Dhe, e radhës është sfida me Empolin, Inter vjen më pas apo jo? Pasi të kalojmë Empolin, do të mendojmë për Interin, ndeshja e radhës është vendimtare për ne”, tha Vlahovic.