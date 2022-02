Vllaznia dhe Teuta me mision tre pikët, një shkodran “kërcënim” në Loro Boriçi

Vllaznia pret në stadiumin Loro Boriçi, Teutën. Të dyja skuadrat vijnë në këtë takim pas dy humbjeve, me shkodranet që u mposhtën minimalisht 1-0 nga Laçi, ndërsa durrsakët u “turpëruan” me humbjen 4-0 ndaj Partizanit.

Për Vllazninë një tjetër hap fals do t’i largonte edhe më shumë nga Tirana kryesuese me objektivin titull që do të pësonte një goditje të fortë. Ndërkaq, trajneri Thomas Brdaric shpreson që sulmuesit e tij (Djurdjevic e Aralica) t’i japin fund thatësirës së golit, teksa hera e fundit që Aralica ka përshëndetur rrjetën në kampionat është data 12 dhjetor në triumfin shtëpiak 2-0 ndaj Skënderbeut.

Nga ana tjetër, Teuta e Renato Arapit e ka golashënuesin e saj, Rubin Hebajn, pikërisht një shkodran që do të kërkojë të heshtë qytetin e tij, ndërsa teknikun e shqetëson vetëm mungesa e Asion Dajës që nuk mund të aktivizohet pas ndëshkimit me karton të kuq në takimin e fundit, ndërsa i dëmtuar është mbrojtësi Jackson. Ndërkohë, sa i takon statistikës së përballjes mes tyre në këtë sezon, të dyja takimet janë mbyllur me rezultatin 1-1.