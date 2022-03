Vllaznia-Dinamo/ Shkodranët e mbyllin në avantazh pjesën e parë (video)

Vllaznia përballet me Dinamon në sfidën e fundit të javës së 23-të në Abissnet Superiore, me shkodranët që do të synojnë rikthimin te fitoja dhe kryeqytetasit që janë në pozita të vështira dhe duan të mos dalin pa pikë nga kjo transfertë.

Vllaznia-Dinamo (1-0)

Mbyllet me rezultatin 1-0 pas 8 minutash shtesë Vllaznia-Dinamo.

45’-Mustedanagic godet nga distanca, por nuk ia del ta dërgojë topin në objektiv.

43’-Dinamo humbet një rast shumë të mirë për të realizuar, pas realizimit të goditjes së dënimit nga Ibraimi, Sidibe nuk ia del ta dërgojë topin në rrjetë.

24’-Pas një shërbimi nga Hakaj, Ante Aralica dyfishon rezultatin për shkodranët, por ai gol anulohet nga VAR pasi ishte pozicion jashtë loje.

21’-Aralica godet drejt portës së Dinamos dhe ishte shumë afër realizimit të golit të dytë për Vllazninë, por e humbet atë super rast.

16’- Goool! Liridon Latifi merr përsipër realizimin e penalltisë dhe realizon.

11’- Përplasja Latifi-Lilaj, pas verifikimit në VAR jepet penallti për skuadrën e Vllaznisë.

08’-Rimal Haxhiu realizon një super goditje drejt portës së Vllaznisë, por portieri Qarri reagon mjaft mirë dhe e ndal.

– Starton sfida në “Loro Boriçi”…

Formacionet zyrtare:

Vllaznia: Qarri, Adili, Fallou, Bulatovic, Kruja, Jonuzi, Krymi, Hakaj, Mustadanagic, Latifi, Aralica.

Trajneri: Thomas Brdaric

Dinamo: Harizaj, Siljanovski, Sofranac, Ali, Prodani, Sidibe, Lilaj, Demiri, Ibraimi, Haxhiu, Bardhi.

Trajneri: Bledar Devolli