Vllaznia–Egnatia/ Rast i artë për Vllazninë, por Aralica fal rrogozhinasit (Video)

Java e 17-të e Kategorisë Superiore nis me sfidën e “Loro Boriçit”, Vllaznia – Egnatia, ku përplasen skuadra me objektiva të ndryshme. Kuqeblutë duan patjetër suksesin pas atij barazimi 0-0 me Tiranën, ku skuadra e Brdaric meritonte shumë më tepër, ndërsa rrogozhinasit në sfidën e parë të këtij viti humbën thellë 0-3 përballë Partizanit.

Vlaznia – Egnatia 0-0 (Loro Boriçi)

28’ – Tjetër mundësi e mirë për Vllazninë, që provon me Jonuzin me një goditje nga distanca, por topi përfundon jashtë, shumë pranë shtyllës pingule të portës së Bruno Pujës.

17’ – Kruja gabon me kthimin e një topi mbrapa, por Adili bën një ndërhyrje vendimtare, duke I larguar topin nga këmbët sulmuesit Artur Magani, i cili ndëshkohet edhe me karton të verdhë për simulim.

14’ – Aksion mjaft i bukur i Vllaznisë, me protagonist brazilianin Da Silva, që lëviz mirë në zonë, driblon portierin Puja dhe shërben për Aralicën, që e merr lehtë dhe nuk arrin të shënojë. Më pas provon edhe Djurdjevic, por topi devijohet nga mbrojtja rrogozhinase në këndore.

– Starton sfida në “Loro Boriçi”, me kuqeblutë

Formacionet:

Vllaznia: Zogoviç, Gurishta ,Adili, Fallou, Bulatovic, Krymi, Jonuzi, Kruja, Da Silva, Gjurgjevic, Aralica. Trajner: Thomas Brdariç.

Egnatia: Puja, Imeralilaj, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuça, Michael, Iseni, Levendi, Ademi, Jackson, Magani. Trajner: Zekirija Ramadani.