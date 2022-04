Vllaznia-Laçi/ Plori me një ndryshim të detyruar, Duro konfirmon të besuarit e Josës

Vllaznia nuk fiton në kampionat që prej 3 marsit ndaj Dinamos dhe Laçi duhet të kthehet deri në shkurt për të gjetur suksesin e fundit në Abissnet Superiore, ndërsa pasditen e sotme dy skuadrat përballen në “Loro Boriçi” me synimin për t’i dhënë fund ecurisë negative.

Në kampin shkodran, Elvis Plori nuk ndryshon thuajse asgjë nga formacioni me të cilin ka përballuar Partizanin e Kastriotin, pasi mungon vetëm Diagne, i pezulluar, i cili zëvendësohet nga malazezi Bulatoviç.

Nga an tjetër te kurbinasit nis era “Duro 2”, me teknikun kryeqytetas që merr vendin e Mirel Josës, por nuk ndryshon asgjë nga formacioni me të cilin Laçi u përball ndaj Partizanit në ndeshjen e të hënës.

Formacionet zyrtare:

Vllaznia (4-2-3-1): Zogoviç; Kruja, Adili, Bulatoviç, Hakaj; Krymi, Jonuzi; Latifi, Da Silva, Hoxhaj; Aralica

Laçi (4-3-3): Dajsinani; Roganoviç, Velkoski, Malota, Ziko; Shehu, Ujka, Deliu; Mazrekaj, Velija, Guindo