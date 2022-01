Vllaznia mbërrin në Ulqin, trajneri Brdaric “sprovon” futbollistët

Pas pauzës si pasojë e festive të fundvitit, Vllaznia ka nisur zyrtarisht përgatitjet për vitin 2022. Shkodranët kanë udhëtuar drejt Ulqinit për një minifazë përgatitore teksa trajneri Thomas Brdaric ka kryer ditën e mërkurë një seancë stërvitore.

Megjithatë, ditën e enjte, ngarkesa do të vijë në rritje për grupin prej 26 futbollistë teksa shkodranët do të kryejnë dy seanca stërvitore. Sakaq, Vllaznia do të rikthehet në fushë më datë 15 janar në kuadër të javës së 16-të, teksa në kryeqytet do të përballet me Tiranën kryesuese.

Kuqeblutë janë një nga skuadrat që këtë sezon ka si objektiv titullin kampion, ndërsa aktualisht renditen në vendin e katërt me 25 pikë të grumbulluara, tetë më pak se bardheblutë e vendit të parë.