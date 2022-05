“Vllaznia nuk është vetëm Latifi”, Josa: Ja pse do e kemi të thjeshtë me Egnatian

Në javën e parafundit të Abissnet Superiore, që do të luhet këtë të shtunë në orën 17:00, Vllaznia do të ndeshet me Egnatian në “Loro Boriçi”, ku do të kërkojë tri pikët për të siguruar sa më shpejt një vend në Europë.

Kjo përballje do të jetë dhe takimi ku trajneri Mirel Josa do të debutojë në krye të skuadrës shkodrane.

Josa beson se ndaj rrogozhinasve do të merret rezultat pozitiv, duke qenë se tashmë skuadra e Zekirija Ramadanit është duke u përgatitu dhe është më shumë e fokusuar për takimin e play-out, që do të vulosë edhe fatin e Egnatias për sezonin e ardhshëm, qëndrimin në Superiore apo rrëzimin në Kategorinë e Parë.

Josa ka folur edhe për skuadrën “kuqeblu” për të cilën ka thënë se më shumë se individi, i intereson fryma e grupit, duke iu referuar këtu Latifit.

Sa ka ndryshuar Vllanzia nga ndeshja me Tiranën deri të ardhja juaj? “Nuk e kam ndjekur shumë ndeshjen me Tiranën, por normale që situata psikologjike pas çdo humbje nuk është e mirë. Varet për çfarë kanë qenë përgatitur lojtarët më përpara dhe për çfarë ka qenë e interesuar. Unë mund të them që me pësimin e golave të shpejtë lojtarët kanë pasur njëfarë goditjeje dhe se kanë marrë veten. Unë s’mund të them se çfarë na ndodhi ne kështu për shkak të vazhdimësisë sepse nuk e kanë pritur, duhet të kenë pritur një Tiranë më tolerante, një Tiranë më pak të interesuar për pikët më tepër kjo mund të ketë qenë dhe në këto situata mblidhet shpejtë vetja qoftë nëse ndryshohet trajneri, por edhe nëse do të vazhdonte trajneri që ishte, mund të mblidhet vetja.”

Ndeshja me Egnatian: “Ndeshja me Egnatian është e vështirë, për më tepër që ndaj kësaj skuadre Vllaznia nuk ka fituar asnjëherë gjatë sezonit. Ajo është duke menduar për ndeshjen e play-out, por për ta përgatitur atë ndeshje duhet të jetë e fokusuar dhe prandaj besoj se do të vijë të luajë lirshëm në Shkodër. Ka dhe cilësi brenda, kam respekt për Egnatian, pasi po nuk respektove kundërshtarët nuk ke respektuar punën tënde.

Europa: “Unë e kam parë skuadrën e Vllaznisë gjatë këtyre ditëve, mendoj se do të ndryshojmë disa gjëra dhe këto ndryshime nuk janë thjesht tek emrat, por edhe mënyra si do të luajmë. Ne do të bëjmë punën tonë për të kërkuar dy fitore në dy ndeshjet e fundit në kampionat dhe për të shpresuar deri në fund për sigurimin e një vendi që na çon në Europë.”

Merkato: “Unë fola me futbollistat, janë thashetheme merkatoje, të cilat për mendimin tim në këto momente nuk i bëjnë mirë skuadrës, i bëjnë vetëm keq sepse siç kam thënë që në fillim janë dy periudha punë, është kjo periudhë tre javore, por me tre ndeshje skuadra është shumë e fokusuar te këto ndeshje dhe të futet një shpërqendrim i skuadrës në momente që skuadra ka këto ndeshje nuk e shoh fare të udhës këtë punë, kështu që unë nuk kam folur për merkato,më mjaftojnë lojtarët që kam dhe çdo skuadër do bëjë merkato kur t’i vijë koha.

Finalja e kupës Vllaznia-Laçi: “E keni parë dhe herë të tjera nuk kam menduar shumë për finalet e kupës ose për ndeshjet që janë më vonë, parimi im është që të mendoj për ndeshjen e radhës të shohim problemet e ndeshjes së radhës dhe duhet të fitojmë ndeshjet që të jemi sa më të qetë dhe të përgatisim ndeshjet e tjera. Sepse nuk e dimë se çfarë problemesh do na dalin deri atëherë dhe kryesorja është që të fitohet 3 pikëshi, të fitojë skuadra dhe që skuadra të bëjë sa më pak gabime në mënyrë që të jemi sa më të qetë për ndeshjen e radhës qoftë unë qoftë futbollistët.

Latifi: “Vllanzia nuk është Latifi, ajo ka 20 e ca lojtarë. Latifi ka cilësi të mira që unë i njoh. Unë shoh grupin. Kam parë Latifin, Da Silvën, Aralicën e të tjerë. Mua nuk më intereson individi, por grupi, por kuptohet që duam t’i kemi secilin prej këtyre lojtarëve në lartësinë e duhur për t’i shërbyer skuadrës.”

Tifozët: “Nuk kam mesazh për tifozët, Shkodra ka tifozerinë që e njeh më mirë se çdo tifozeri tjetër futbollin nga ana profesionale. Shpresojmë t’ja bëjmë atyre pasditen e nesërme të këndshme me një rezultat pozitiv.”