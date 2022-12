Vllaznia “shkelmon” krizën, mbyll vitin me “poker” ndaj Teutës

Java e 15-të në Abissnet Superiore është mbyllur me fitoren e thellë të Vllaznisë. Kuqeblutë mposhtën 4-0 Teutën në “Loro Boriçi”, duke rigjetur tri pikët në kampionat pas tri javësh.

Skuadra e Mirel Josës realizoi nga dy gola për pjesë. Në të parën shënuan Esin Hakaj dhe braziliani Kaina (penallti), i cili festoi edhe në fraksionin e dytë të takimit, minutazh gjatë së cilit erdhi edhe goli i Ardit Hoxhajt falë një tjetër penalltie.

Ekipi durrsak e mbylli sfidën me dhjetë lojtarë pas daljes me të kuq të Blerim Kotobellit (76’). Suksesi i sotëm ngjiti Vllazninë në kuotën e 22 pikëve duke ndarë vendin e katërt me Erzenin, ndërsa Teuta mbyll renditjen me 14 pikë.