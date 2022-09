Wenger beson tek Arsenal, luftojnë deri në fund për titullin

Arsenal u ndal nga një ecuri fantastike, prej pesë fitoresh rradhazi në Premier League. Në sfidën e parë të vështirë përball një rival si Man United, “topçinjtë” u mundën në Old Trafford me rezultatin 3-1. Megjithatë klubi londinez vazhdon të kryesoj pas gjashtë javësh në Premier League me 15 pikë, 1 më shumë se Manchester City dhe Tottenham.

Legjenda e klubit, Arsen Wenger, i cili u largua pas 22-vitesh nga Arsenal ka menduar t’i japë më shumë besim lojtarëve, ku në një intervistë së fundmi ka deklaruar se londinezët i kanë të gjitha mundësitë për t’u shpallur kampion në Premier League.

“Këtë sezon asnjë skuadër nuk është dominuese dhe Arsenal ka shanse pasi ka potencial. Duhet të jemi në renditjen e katër më të mirëve, megjithatë nuk mund të përjashtohet as fakti që Arsenal mund të luftoj deri në fund për titullin kampion të Premier League”, u shpreh Wenger.

Arsenal nuk ka përfunduar në renditjen e katër më të mirëve që prej vitit 2016, ndërsa prova e vërtet për “topcinjë” do të jetë në muajin tetor, ku do të përballen me Liverpool dhe Tottenham.