West Ham bën detyrë, merr fitore minimale ndaj Watford

West Ham ka fituar me rezultatin minimal 1-0 ndaj ekipit të Watford në ndeshjen e raundit të 24-t të Premier League.

Këto dy skuadra u ndanë në paqe në pjesën e parë të takimit për raundin e 24-t të Premier League. Ishin vendasit ata që dominuan këtë fragment të lojës, por a mundur të finalizonin në portën e kundërshtarëve.

Një West Ham tjetër ishte ai i pjesës së dytë, i cili arriti që të shënonte dhe merrte avantazhin në minutën e 68’ falë Bowen.

Tentativat për të shënuar një gol të dytë nga ana e vendasve ishin disa, megjithatë pa sukses të gjitha.

Në pesë takimet e fundit, përpara kësaj përballjeje, që janë takuar me njëri-tjetrin statistikat flasin të gjitha për West Ham, që i kanë fituar të gjitha ndeshjet dhe në shumicën prej tyre me rezultate të thella.

Ndërsa me mbylljen e kësaj jave West Ham ngjitet në vend të 4-t me 40 pikë, 1 më shumë se Manchester United i vendit të pestë, ndërsa Watford qëndron në vend të 19 të tabelës së Premier League me 15 pikë të grumbulluara.