“West Ham ekipi perfekt për mua”, sulmuesi i Italisë realizon ëndrrën e madhe

PSG e kërkoi gjatë, por Gianluca Scamacca përfundoi në Premier League. West Ham bindi Sassuolon me 42 milionë eurot e ofruara dhe sulmuesi i kombëtares italiane firmosi për pesë vite me “Çekiçët”.

23-vjeçari realizoi 16 gola sezonin e kaluar në Serie A me Sassuolon, teksa shpreson që të shënojë sa më shumë në ishull. “Jam realisht i lumtur që do të luaj me West Ham.

Ka kohë që e pres këtë moment, e kam pasur ëndërr të luaja në Premier League. E ndjej që West Ham është skuadra perfekte për mua. Ata e treguan sa shumë donin të firmosnin me mua.

Fola me trajnerin, u kuptuam menjëherë me njëri-tjetrin. Mezi po pres të luaj dhe t’u tregoj tifozëve se çfarë mund të bëj me fanellën e West Ham. Shpresoj se do ta duam njëri-tjetrin”, theksoi Scamacca gjatë prezantimit.

Sulmuesi shtatlartë debutoi me kombëtaren italiane në shtatorin e kaluar, dhe deri tani numëron shtatë ndeshje me katër herë kampionët e botës, ndërkohë që ka luajtur e shënuar me të gjithë kombëtaret e moshave.

