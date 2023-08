West Ham “I fiksuar” me Brojën, “çekanët” tjetër lëvizje për sulmuesin

West Ham është i dashuruar me Armando Brojën. “Çekanët” ende shpresojnë se mund të firmosin me sulmuesin nga malësia e madhe, i cili është tejet i vendosur për të gjetur sërish shkëlqimin e tij. Chelsea e ka blinduar repartin e avancuar me Nkunku dhe Jeckson, ndërkohë që Pochettino është në kërkim të një tjetër sulmuesi, çka i bën të vogla hapësirat për Brojën.

“The Guardian” raporton se West Ham pritet që të bëjë një lëvizje konkrete për sulmuesin, edhe pse duket e vështirë që “Blutë e Londrës” të heqin dorë nga futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë.

Por, një ofertë e mirë mund t’i lëkundë drejtuesit e Chelsea, ndërkohë që dhe huazimi tek rivalët e qytetit mund të jetë një lëvizje që i kënaq të gjitha palët, pasi West Ham do të kishte një sulmues cilësor në sulm, vetë lojtari do të arrinte formën më të mirë, e Chelsea do të merrte në fund të seoznit një lojtar të gatshëm për ta ndihmuar në vijim.

Tre javët e mbetura të merkatos do të jenë shumë të rëndësishme për Brojën, i cili nuk ishte pjesë e skuadrës në turin veror në SHBA, pasi i duhet ende pak kohë për të arritur formën e tij më të mirë, ndërkohë që mbetet për t’u parë nëse Pochettino do t’i bëjë vend në skuadër për ndeshjen e parë të Premier League. “Blutë e Londrës” e nisin sezonin në datën 13 gusht ndaj Liverpool, sfidë kjo që do të vijë live dhe ekskluzivisht në ekranin e Suprsport/Digitalb.