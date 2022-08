Wijnaldum zyrtarisht verdhekuq, mbarohen biletat e miqësores me Shaktarin

Georgino Wijnaldum është zyrtarisht futbollist i Romës. Holandezi mbërrin në Trigoria në formë huazimi, pas vetëm një sezoni te PSG. Mesfushori holandez duhet të jetë mesfushori që do të rritë cilësinë e lojës së verdhekuqve në mesfushë. Një element të tillë Jose Mourinho e ka kërkuar me ngulm që kur mori drejtimin e skuadrës më shumë se një vit më parë.

Tashmë në “Lega Calcio” është depozituar dokumentacioni për federimin e lojtarit.

Të dielën, në orën 20-45, do të zhvillohet miqësorja me Shaktar Donetskun, sfidë para se cilës do të bëhet prezantimi i skuadrës së Romës me të gjitha prurjet e reja. Klubi verdhekuq ka njoftuar se janë shitur të gjitha biletat për këtë takim.