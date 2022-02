Wolves “nxjerrin dhëmbët”, Podence vulos fitoren ndaj Leicester

Është mbyllur me rezultatin 2-1 ndeshja e raundit të 26-të të Premier League mes Wolverhampton dhe Leicester City. Vendasit morën avantazhin e këtij takimi që në minutën e 9’, duke shënuar me Neves, që u shërbye nga Jimenez.

Megjithatë në minutën e 41’ “dhelprat” arritën që të shënonin golin e barazimit me Lookman, që realizoi falë një asisti të Roughing.

Pjesa e parë e kësaj përballje do të mbyllej me barazimin 1-1, me këto 45 minuta që patën më shumë dominimin e Leicester.

Edhe në fraksionin e dytë, Leicester City do të vijonte të kërkonte fitoren dhe të kontrollonte ndeshjen,por tentativat e tyre ishin të pafata.

“Ujqërit” do t’ja dilnin që të merrnin sërish avantazhin dhe të realizonin golin e fitores në minutën e 67’ me Podence, duke “nxjerrë dhëmbët”.

Pas kësaj përballje Wolves ngjitet në vend të shtatë me 40 pikë, teksa Leicester qëndron në pozicionin e 11 të tabelës së Premier League në kuotën e 27 pikëve.