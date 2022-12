Wolves përgatit dhuratën për Lopeteguin, gati firma me brazilianin e Atl. Madridit

Mateus Cunha nuk ia doli të përshtatet si duhet te Atletico e Madridit dhe pikërisht për shkak të minutave të pakta këtë sezon, nuk mori as ftesën për të luajtur në Kupën e Botës Katar 2022 me Brazilin e tij.

Simeone nuk beson më te sulmuesi brazilian, që në janar me shumë mundësi do të transferohet në Premier League, pikërisht te skuadra e Wolves, që drejtohet nga ish-trajneri i Sevillas, Julen Lopetegui.

Ky i fundit pranoi se i pëlqen shumë Cunha dhe drejtuesit i kanë premtuar që do t’ia sjellin që në janar, teksa aktualisht po negociohet me Atleticon e Madridit për një huazim 6-mujor me të drejtë blerjeje.