Xavi e trajton si finale ndeshjen me Galatasaray: Nuk mund të dështojmë, stadiumi tyre është “ferr”

Barcelona luan të enjten në transfertë ndaj Galatasaray në një sfidë që do të përcaktojë nëse katalanasit mund apo jo të vazhdojnë rrugëtimin e tyre në Europa League. Takimi i parë ndaj turqve në Camp Nou u mbyll me rezultatin 0-0, ndërsa tekniku blaugranave, Xavi Hernandez në konferencë thekson se kjo ndeshje është si një finale dhe si e tillë, nuk mund të dështojnë.

“Në këto lloj ndeshjesh ekipit mund t’i kërkohet shumë, është si një finale për ne dhe si e tillë nuk mund të dështojmë. Duhet të jemi më të shpejtë se në ndeshjen e parë, duhet të fitojmë në transfertë si ndaj Napolit. Ata do të mbrohen dhe do të tentojnë kundërsulmin, ndërsa ne do të mundohemi të krijojmë hapësira.

Stadiumin e Galatasaray e konsiderojnë si ferr, ne e dimë se luajmë në një fushë të vështirë dhe me përmasa të ndryshme. Ata do të kenë përkrah publikun dhe do të jenë më të motivuar. Objektivi jonë parësor është të rikthehemi në Champions League, teksa Europa League do të na jepte akses direkt në këtë kompeticion.

Mirëpo nëse fitojmë Europa League, atëherë ky trofe do të na ndihmonte më shumë në projektin tonë. Unë presionin e përballoj me shumë natyralitet, po ashtu edhe skuadra. Në Europë askush nuk të fal asgjë”, u shpreh Xavi.