Xaxi: Pres një natë magjike, dua që “Camp Nou” të jetë si “vullkan”

Xavi Hernández foli me besim në konferencën për shtypin para ndeshjes me Interin, në “Caomp Nou”, në raundin e katërt të ndeshjeve në grupe, pavarësisht mungesave të shumta për arsye dëmtimesh.

“Ne presim një Inter të ngjashëm me atë të Milanos. Ne duhet të shfaqemi si Barça në 30 minutave të fundit në “San Siro”. Duhet të sulmojmë më mirë dhe shpresojmë se do të jetë një natë magjike. Mbështetja e tifozëve? Biletat janë shitur të gjitha, duhet të jetë si vullkan që në minutat e para. Ne do të punojmë shumë që ata të ndihen krenarë dhe të marrim tri pikët”.

Forma e Lewandowskit: “Duhet të jetë dita e të gjithëve. Roberti duhet të jetë i rëndësishëm, por të gjithë duhet të bëjnë një hap përpara dhe të luajnë një ndeshje shumë të mirë. Në Mynih kishim shumë shanse, kishte mungesë efektiviteti. Në Milano ishte më e vështirë për shkak të mbrojtjes me pesë veta dhe ishim të shkëputur nga Leandowski”.