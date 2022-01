“Ylli” i televizionit rrëfen natën “e ethshme” me mesfushorin e Manchester City-t

Jack Grealish sërish mes të polemikave për jetën ethshme intime jashtë marrëdhënies me partneren e tij Sasha Attwood. Futbollisti i Manchester City-t ka qenë me të që në adoleshencë, por muajt e fundit kanë dalë në dritë dëshmi të ndryshme që kanë vënë në diskutim serioz marrëdhënien në çift . Futbollisti i talentuar anglez së fundmi ishte i lidhur me aktoren Emily Atack dhe “yllin” e “Love Island” Amber Gill, por për t’i hedhur më tepër benzinë zjarrit, mendon “ylli” televiziv, Chloe Brockett, që ka pranuar se ka kaluar një natë plot pasion me lojtarin e City-t gjatë pushimeve të tij në Mykonos.

21-vjeçarja ka treguar detajet e takimit të saj me Jack në ishullin e famshëm grek:

“Unë dhe Jack ishim në Mykonos, në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë. Nuk e kisha takuar kurrë më parë. As që e dija se kush ishte ai para “Euro 2020”, por e pashë të luante për Anglinë,” – rrëfeu Chloe për “The Sun”. – “U takuam në Toy Room (një vend, motoja e të cilit është: “Mëkatarët janë gjithmonë të mirëpritur”) dhe ai u nis drejt meje. Nuk jam e sigurt nëse më njohu, por ai u prezantua dhe filluam bisedën. Ishte vërtet simpatik, shumë llafazan dhe miqësor. Dhe pa dyshim që është shumë i pashëm.”

“Ai nuk përdorte fjalë flirtuese dhe ne kaluam shumë mirë. Më pas më kërkoi të kthehesha në vilën e tij dhe unë pranova”, vazhdoi ajo.

Se çfarë ndodhi më pas, gjithkush mund ta imagjinojë.