Zanetti: Biseduam me Dybala, por vendosëm për Lukakun

Një nga telenovelat më të gjata të verës ishte edhe ajo e Paulo Dybalës. Sulmuesi përfundoi aventurën me Juventus dhe emri i tij përfundoi si një mundësi për një sërë klubesh, mes të cilave edhe Inter.

Zikaltërit biseduan me argjentinasin megjithatë në fund, “La Joya” firmosi me Romën ndërsa klubi nga Milano zgjodhi Romelu Lukakun. Këtë histori e tregon edhe Javier Zanetti, një prej drejtuesve të Interit që u impenjua me çështjen Dybala.

“E vërteta është se pati tratativa me Dybalën, por më pas erdhi firma me Romelu Lukakun. Në momentin që mbërriti sulmuesi belg, skuadra u kompeletua sa i takon repartit ofensiv. Tani Dybalën e shoh shumë mirë te Roma dhe duke njohur Mourinhon jam i sigurt se mund t’i marrë më të mirën”, u shpreh Zanetti.