Zbardhen formacionet, Argjentina dhe Kroacia “luftë” finalen

Sonte do të mësohet finalistja e parë e Kupës së Botës “Katar 2022”, që do të jetë një mes Argjentinës dhe Kroacisë. Lionel Messi (ndoshta në Botërorin e tij të fundit, pasi pas katër vitesh do të jetë 39 vjeç) përballë Luka Modricit, finalist në Rusi 2018 dhe fitues i Topit të Artë pikërisht katër vite më parë.

Trajnerët Scaloni dhe Dalic kanë zbardhur tashmë formacionet titullare për këtë gjysmëfinale të parë që premton spektakël dhe emocione.