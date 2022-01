Zbulohen detaje të tjera rreth akordit mes Man.City dhe River Plate për Alvarez!

Vinë konfirmime nga Argjentina për kalimin e Julian Alavarez te Manchester City. Sipas mediave amerikano-jugore akordi mes kampionëve të Anglisë dhe River Plate është arritur mbi bazën e 21 milionë eurove me 15 milionë që do të shkojnë menjëherë në arkat e Riverit dhe 6 milionë të tjera në formë bonusesh.

Gjithsesi e bukura e këtij transferimi qëndronte fakti se talenti argjentinas do të qëndrojë te River Plate deri në fund të këtij sezoni me Alvarez që do të bashkohet me Manchester City-n verën e ardhshme.