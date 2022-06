Zbulohen pretendimet ekonomike të Salah, Liverpool me “shpatulla pas murit”

Kur i ka mbetur edhe një vit kontratë me fanellën e Liverpool, e ardhmja e Mohamed Salah me të kuqtë është gjithnjë e më shumë në pikëpyetje. Klubi dhe sulmuesi nuk po gjejnë gjuhën e përbashkët sa i takon rinovimit të kontratës, teksa shkaku kryesor është kërkesa e lartë financiare që egjiptiani pretendon për të vazhduar aventurën në Anfield.

Së fundmi, The Athletic ka zbuluar edhe pretendimet ekonomike të Salah, i cili sipas prestigjiozes amerikane kërkon plot 400.000 paund në javë. Një shifër e cila shkon përtej mundësive të Liverpool megjithatë sulmuesi është i bindur se i meriton paratë nisur nga paraqiitjet në fushë dhe në këtë formë kërkon nga klubi një përpjekje për t’ia plotësuar dëshirën.

Gjithsesi, deri më tani, drejtuesit e Liverpool nuk shkojnë më shumë një pagë javore prej 250.000 paundësh dhe mbetet për t’u parë nëse do ta krijojnë mundësinë për t’iu afruar shifrës që pretendon Salah.

Ndërkohë, nëse Salah do të rinovonte sipas kërkesave të tij, atëherë do të shndërrohej në futbollistin e gjashtë më të paguar në botë pas Iniestës që fiton 31 milionë dollarë në vit tek Vissel Kobe në Japoni, Cristiano Ronaldos me 36 milionë dollarë në vit te Manchester United, Neymar me 36.5 milionë dollarë te PSG, Lionel Messit me 41 milionë dollarë te PSG dhe Kylian Mbappe me 62 milionë dollarë po te PSG.