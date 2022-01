Zbulohet arsyeja e rinovimit të Umtiti me Barcelonën!

Rinovimi i Samuel Umtiti me Barcelonën i ka surprizuar të gjithë. Edhe pse mbrojtësi francez nuk bën aspak pjesë në planet e trajnerit Xavi Hernandez, Barcelona ka vendosur të zgjasë bashkëpunimin me francezin pasi ka një strategji të qartë. Umtiti ishte në skadencë kontrate dhe drejtuesit e Barçës për të mos e humbur me parametër zero vendosën të rinovojnë në mënyrë që të keni mundësi ta huazojnë lojtarin gjatë merkatos së dimrit që t’i rritet vlera për ta shitur më pas në verë. Umtiti ka oferta nga Premier League, Serie A dhe La Liga por edhe nga liga e parë franceze. Në gjurmët e Umtiti është pikërisht Monaco që e kërkon me ngulm.