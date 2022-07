Zbulohet fanella që do të veshë Messi me shokë në “Katar 2022”

Këtë të premte është prezantuar zyrtarisht fanella që do të veshë skuadra e Argjentinës gjatë Botërorit “Katarit 2022”, ku protagonist kryesor është Leo Messi, më i miri në botë. Kjo fanellë është shumë e ngjashme me atë të përdorur nga Argjentina në Kupën e Botës “Brazil 2014”. Spikati tre shirita të kaltër në sfondin e bardhë, ndërsa te mëngët dhe në qafë shiritat janë të zinj.

Pra, Argjentina heq dorë nga fanellë që do të mbahet mend gjithmonë: me të Argjentina mposhti Brazilin në finalen e “Copa America 2021”, në Maracaná, dhe në Wembley, në “Finalissima, Italinë. Ishte fanella me të cilën Leo Messi ngriti trofeun e tij të parë zyrtar në përfaqësuesen A.