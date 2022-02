Zbulohet sekreti i Southampton, çfarë ndodh midis minutës së 60’ dhe 70’ në fushë?

Southampton duket se ka zhvilluar një taktikë, të cilën e përdorin vetëm ndërmjet minutës së 60-të dhe 70-të, dhe kjo përfshin rrëzimin e lojtarëve.

Skuadra e Ralph Hasenhuttl është një nga më punëtorët në Premier League dhe kjo është reflektuar edhe në rezultate. Për të ruajtur nivelin, yjet e “shenjtorëve” duhet të hidratohen dhe të ruajnë rreptësisht nivelet e tyre të ushqyerjes.

Një studim i fundit nga “The Athletic” tregon se në 14 nga 24 ndeshjet e Southampton-it në ligë këtë sezon, një lojtar ka kërkuar ndihmë mjekësore gjatë pjesës së dytë.

Besohet se arsyeja është që të lejohen lojtarët e tjerë të marrin një xhel energjie, i cili është i mbushur me një formë karbohidrati.

Rasti i parë i kësaj ndodhi kundër Manchester United në gusht, kur Che Adams u rrëzua në minutën e 61-të. Teksa ai po merrte trajtim në fushë, shokët e tij të skuadrës udhëtuan në vijën e kontaktit dhe morën udhëzime taktike gjatë marrjes së xhelit të tyre.

Kur ndeshja rifilloi, Southampton arriti të mbajë në barazim 1-1 kundër “Djajve të Kuq”.

Statistikat e këtij sezoni tregojnë se Southampton ka shënuar nëntë gola pas minutës së 60-të këtë sezon, por ka pësuar 14 të tjerë.

Taktika përdoret vetëm kur ka ende diçka për të luajtur në lojë, për shembull nuk u përdor në humbjen 4-0 të nëntorit ndaj Liverpool-it, pasi ndryshimi i këtij rezultati ishte pothuajse i pamundur.

Adam Armstrong është lojtari që është rrëzuar më së shumti me katër ndalime dhe përveç Tino Livramento, i cili u përplas me Brandom Williams të Norwich City, kanë qenë të gjithë sulmues që janë rrëzuar.

Ish-fizioterapisti sportiv i Wolverhampton Wanderers, Phil Hayëard, shpjegoi: “Ata do të marrin xhel energjie, i cili përmban maltodekstrinë (një formë karbohidrati) që futet në qarkullimin e gjakut shumë shpejt. Do të filloni të shihni reagimin në rreth 10 minuta. Jam i sigurt se ekspertët e sportit do ta rekomandonin dhe do të sugjeronin se kur duhet bërë, dhe Hasenhuttl i ka dhënë dritën jeshile. Kjo është një qasje vërtet e mirë e bashkuar dhe tregon se sa mirë funksionojnë ata.

Southampton, i cili renditet i 10-ti barazoi ndeshjen e fundit me Manchester United me rezultatin 1-1.