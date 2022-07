Zërat e merkatos e dërgojnë te Chelsea, trajneri i PSG: I kam lexuar dhe kam qeshur!

Christophe Galtier, trajneri i ri i PSG duket se nuk ka ndërmend ta lëshojë mbrojtësin Presnel Kimpembe edhe pse jo gjithçka është në dorën e tij. Ky i fundi është lidhur me një transferim te Chelsea teksa londinezët kërkojnë ta bashkojnë me Koulibaly.

Gjithsesi, tekniku Galtier thekson se lojtari i kombëtares franceze është një mbrojtës i cili ka të gjithë admirimin e tij dhe se në lidhje me kalimin në Angli, nuk i merr shumë seriozisht zërat e merkatos.

“Kam lexuar gjithçka është shkruar për Kimpembe, madje kam qenë së bashku me lojtarin dhe kemi qeshur shumë në lidhje me zërat e merkatos. Unë e pëlqej shumë atë, është një qendërmbrojtës i shkëlqyer. Por, nuk e di çfarë do të ndodhë në vijim”, u shpreh Galtier.