Zhang inkurajon skuadrën dhe zbulon planet e merkatos

Stiven Zhang sheh Interin e tij të dështojë për të dytën herë në finalet europiane, teksa pas humbjes ndaj Sevilals në 2020-ën në Europa League, erdhi edhe kjo ndaj Manchester City-t në Champions.

Ndonëse thuajse në lot pas përfundimit të takimit, numri 1 i zikaltërve ka reaguar në mënyrën e duhur, duke mbajtur një fjalim inkurajues ndaj futbollistëve.

“Unë jam krenar për ju dhe atë që keni dhënë në fushë. Krenaria është diçka mjaft e rëndësishme nga e cila duhet të nisemi për të tjera suksese, duke filluar që nga sezoni i ardhshëm”, u ka thënë Zhang futbollistëve.

Ndërkohë, duke folur për mediat, presidenti i Interit ka vlerësuar paraqitjen e të tijve, teksa nuk ka ngurruar të flasë edhe për planet e merkatos.

“Kemi luajtur si të barabartë ndaj më të mirëve dhe jam shumë I lumtur me atë që skuadra ka bërë. Sa i përket të ardhmes, kemi disa muaj që planifikojmë merkaton dhe skuadrën për sezonin e ri. Do të qëndrojnë me ne futbollistët më të rëndësishëm dhe do të afrohen të tjerë, për të vijuar të jemi një skuadër konkurruese. Lukaku është shumë i lidhur me skuadrën dhe do ta donim këtu, por duhet të bisedojmë me Chelsea-n”, u shpreh Zhang.