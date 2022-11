Zhgënjimi “Tatarusanu”, Milan gjen portierin e dytë në Itali

Pa Mike Maignan, jashtë për shkak të një dëmtimi të dyfishtë muskulor, javët e fundit ishte Ciprian Tatarusanu ai që mbrojti portën e Milanit, por pa mundur të bindte.

Kontrata e tij skadon në fund të këtij sezoni dhe nga Italia raportohet se me shumë mundësi “Djalli” nuk do rinovojë me portierin.

Kështu që në verë Milan do duhet të kërkojë për një portier të dytë për çdo rast.

Mediet italiane theksojnë se emri që është duke u marrë në konsideratë nga kampionët në fuqi të Italisë është ai i Marco Sportiello, portieri i Atalantës, kontrata e të cilit skadon në qershor dhe për këtë arsye ai mund të bashkohet shumë lehtë me Milan.