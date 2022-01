Zhvillim i minutës së fundit, Aubameyang planifikon vizitat mjekësore te Barcelona

Xavi Hernández do të ketë më në fund numrin 9 që dëshiron. Nëse asgjë nuk bie poshtë në minutën e fundit, Aubameyang do të jetë pjesë e Barcelonës, pasi është arritur marrëveshja në parim me Arsenali. Madje, është planifikuar që po këtë natë ai të kalojë edhe kontrollet mjekësore me “azulgranët”.

Kjo do të jetë e mundur nëse Ousmane Dembélé largohet nga klubi katalan për t’iu bashkuar Tottenhamit. Francezi nuk është ende shumë i bindur për këtë lëvizje. Me largimin e tij, Barça do të lehtësonte faturën e pagave, që i nevojitet për të inkorporuar sulmuesin nga Gaboni.