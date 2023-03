Zidane dhe 8 lojtarë, gati revolucioni i radhës në Paris!

Zidane dhe 8 lojtarë drejt Parisit. Pas zhgënjimit ndaj Bayern, L’Equipe shkruan se në klubin e Al Khelaifi janë gati për revolucionin e radhës duke shpenzuar të tjerë miliona në merkato. Sheiku nuk ka ndër mend të dorëzohet për të fituar Championsin dhe nuk do t’u vërë fre shpenzimeve.

Luis Campos ka nisur kontaktet e para me disa prej lojtarëve që do të marrë në Paris verën e ardhshme. Në listën e emrave që publikon e përditshmja franceze figurojnë dhe ata të Milan Skriniar që do të shkojë me parametra zero, si dhe ai i Victor Osimhen. Për këtë të fundit Parisi ka gati një ofertë prej 150 milionë eurosh.

Tratativa për sulmuesin e Napolit, që ka një kontratë me italianët deri në 2026-ën, përveçse e kushtueshme nuk do të jetë aspak e lehtë. Kjo pasi vetë nigeriani ka deklaruar se për të ardhmen preferon Premier League. Por këto ditë ka patur një takim sekret mes Luis Campos dhe agjentin të Osimhen, për të kuptuar nëse ish sulmuesi i Lille do të ishte gati për një rikthim në Ligue 1.

Me 19 gola në 21 ndeshje të kampionatit, nigeriani po udhëheq Napolin drejt një titulli që mungon prej 33 vitesh. Megjithatë para një oferte të parezistueshme, De Laurentiis nuk do të kishte dyshime për të shitur yllin e skuadrës. 150 milionë është një nga ato shuma që nuk të lë shumë vend për hezitim.

Gjithsesi nuk bëhet fjalë vetëm për Osimhen, pasi ai që po nis është një revolucion i vërtetë. Dhe gjithçka mund të nisë që nga mos rinovimi i kontratave të Messi dhe Sergio Ramos dhe lamtumirës së Neymar. Përveç tyre, edhe largimi i Galtier është diçka thuajse e sigurt me Zidane gati të marrë vendin e tij.

Goditja e parë do të jetë Milan Skriniar por me interistin mund të arrijnë dhe Pau Torres nga Villareal, mesfushori 24-vjeçar i PSV Ibrahim Sangare, 21-vjeçari i Borussia Monchengladbach Manu Kone, Bernardo Silva nga Manchester City, Concalo Ramos nga Benfika, dhe nga Lioni një tjetër yll në ngjitje i futbollit francez.

Bëhet fjalë për Rayan Cherki për të cilin parizienët bënë një provë dhe janarin e kaluar. Me 8 emra të nivelit të lartë, një miksim mes të rinjsh dhe lojtarësh më ekspertë Parisi tenton revolucionin e radhës, me shpresën që këtë herë t’u ecë!