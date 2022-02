Zyrtare/ Afrimi i parë për sezonin e ri, Leipzig firmos me kapitenin

Leipzig ka kryer përforcimin e parë për sezonin e ardhshëm. Nënkampionët e Gjermanisë kanë zyrtarizuar afrimin e portierit Janis Blaswich nga holandezët e Heracles, ekip ku mban edhe shiritin e kapitenit.

30-vjeçari po luan sezonin e katërt dhe të fundit në Eredivisie, teksa më parë ka luajtur në Bundesliga me M’Gladbach, klub edhe nga ka dalë si futbollist. Fakti që në verë del lojtar i lirë i ka mundësuar Blaswich të firmosë me Leipzig.

“Gardiani” do të jetë pjesë e nënkampionëve deri vitin 2025, aventurë të cilën do e fillojë më 1 korrik. “Janis po shkëlqen si kapiten prej 4 vitesh në Holandë. Ai është një portier inteligjent, do të përfitojmë nga personaliteti dhe eksperienca e tij”, deklaroi trajneri i portierëve të Leipzigut, Frederik Gossling.

Blaswich ndihet i lumtur për këtë hap në karrierë. Pas firmës në kontratën e re, ai deklaroi: “Jam shumë i lumtur që do të bashkohem në fund të sezonit me një nga klubet më të mira në Gjermani, mezi po pres të filloj këtë aventurë”.