Zyrtare, Alex Telles bashkohet me Ronaldon dhe Brozovic te Al-Nassr

Al-Nassr vazhdon nga puna në merkato, ndërsa së fundmi ka zyrtarizuar transferimin e Alex Telles nga Manchester United.

Lajmin e ka bërë publik klubi saudit përmes rrjeteve sociale, ku bën me dije se mbrojtësi brazilian largohet nga “Djajtë e Kuq” për të nisur një rrugëtim të ri, me Al-Nassr me të cilin ka firmosur për dy sezone.

Te Al-Nassr, Alex Telles do të bashkohet me Cristiano Ronaldon, me të cilin ka luajtur te Manchester United dhe Brozovic, me të cilin kanë qenë shok skuadre te Inter.

Ndërsa klubi i Manchester United ka arkëtuar 10 milionë euro nga shitja e mbrojtësit.