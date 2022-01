Zyrtare/ Barcelona kursen 10 milionë euro, kthen 18-vjeçarin te Rapidi i Vjenës

Yusuf Demir nuk është më lojtar i Barcelonës. Klubi katalan konfirmoi këtë të enjte se huazimi i anësorit austriak kishte përfunduar dhe se futbollisti i ri kthehet te Rapid Vjena, që zotëron kartonin e tij.

Pasi u aktivizua në nëntë ndeshje me ekipin e parë, Demir largohet nga “Camp Nou”, ku mbërriti si huazim me opsionin e blerjes së detyrueshme për shumën 10 milionë euro në rast se do të luante 10 takime me ekipin e parë. Kostoja e huazimit ishte 500 mijë euro.

Yusuf Demir startoi në LaLiga kundër Granadas dhe Cádizit, ndërsa i shtoi minutat edhe kundër Athletic Bilbaos, Levantes, Rayo Vallecanos dhe Espanyolit. Në Champions League ishte titullar në shtëpi kundër Benficas dhe zëvendësues në dy ndeshjet kundër Bayernit.