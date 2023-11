Zyrtare/ Di Maria: Pas Kupës së Amerikës do tërhiqem nga Argjentina

Shokët e skuadrës u përpoqën ta bënin të ndryshonte mendje, por vendimi ishte marrë kohë më parë.

Angel Di Maria do të largohet nga kombëtarja e Argjentinës pas Kupës së Amerikës, e cila do të luhet në qershor dhe korrik 2024.

Në një postim në rrjetet sociale, Di Maria thekson se Kupa e Amerikës do të jetë kompeticioni i tij i fundit me fanellën e Argjentinës.

“Për mua ka ardhur momenti të largohem, nuk mund të shpreh me fjalë se sa më kanë prekur duartrokitjet e popullit në periudhën e fundit. Po shijoj çdo sekondë të asaj dashurie dhe të shokëve të mi, miqve të mi, pa të cilët nuk do të ishte kjo histori dhe pa të cilët nuk do të kishte të njëjtin kuptim. Dashuria e secilit prej tyre më bëri ky që jam sot.

Fatkeqësisht nuk mund të lëmë të kalojnë ngjarjet që ndodhën në stadium, askush nuk e meriton një trajtim kaq të keq, madje as rrahjet, familjet dhe fëmijët e trembur në një vend ku e vetmja gjë që duhet të kishte ndodhur është të ndiqnin një ndeshje. Shpresoj që një gjë e tillë të mos përsëritet më. Ne si lojtarë do të mbrojmë gjithmonë njerëzit tanë, pa dyshim.

Kupa e Amerikës do të jetë kompeticioni i fundit në të cilin do të vesh fanellën e Argjentinës, me gjithë dhimbjen në shpirt dhe me një ‘mbytje’ në fyt i them lamtumirë gjësë më të mirë që më ka ndodhur në karrierën time. Faleminderit tifozëve, faleminderit familjes, faleminderit miqve dhe shokëve të skuadrës, ne vazhdojmë të bëjmë histori dhe kjo do të mbetet përgjithmonë”-shkruan Angel Di Maria në postimin e tij.