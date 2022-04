Zyrtare/ Dy dështime të njëpasnjëshme nuk tolerohen, Salah pa trajner

Vetëm shtatë muaj ka zgjatur aventura e Carlo Queiroz në stolin e Egjiptit. Trajneri i njohur portugez humbi finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës dhe dështoi të kualifikonte “Faraonët” në Katar 2022.

Këto dy dështime me kombëtaren e Momo Salah ndikuan që drejtuesit e Federatës së Futbollit të Egjiptit të gjejnë marrëveshjen për t’u ndarë me 69-vjeçarin me origjinë nga Mozambiku.

Queiroz ishte ndihmës i Alex Ferguson kur Manchester United fitoi Champions League në vitin 2008, teksa provoi edhe një aventurë si timonier i Real Madrid (korrik 2003-maj 2004).

Me “Los Blancos” fitoi Superkupën e Spanjës, Sportingut të Lisbonës i dhuroi titullin kampion në Portugali (2003), ndërsa ka drejtuar edhe kombëtare si Portugalia, Kolumbia, Irani, Afrika e Jugut dhe Arabia Saudite.