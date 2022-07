Zyrtare/ Fitoi Champions League me Bayernin, braziliani ndërron kontinent

Luiz Gustavo ishte pjesë e Bayern Munich kur skuadra e drejtuar nga Jupp Heynckes triumfoi në Champions League në vitin 2013, sezon i paharrueshëm për tifozët bavarezë që u mbyll me fitimin e Tripletës.

Mesfushori gjerman ishte pjesë e Fenerbahces në tre sezonet e fundit, ndërsa sot është transferuar në Arabinë Saudite. 35-vjeçar ka firmosur për një vit me Al-Nassr, me opsionin e rinovimit me një tjetër vit.

Luiz Gustavo numëron 40 ndeshje dhe 2 gola me kombëtaren braziliane, teksa përveç Bayernit e Fenerbahces ka luajtur edhe me ekipe si Marseille, Wolfsburg, Hoffenheim, Corinthians dhe disa ekipe të tjera braziliane.

