Zyrtare/ Interi bëhet me sulmues të ri, firmos i përkëdheluri i Inzaghit!

Goditja e dytë e Interit në merkaton e janarit mban emrin e Felipe Caicedos. Zikaltrit kanë zyrtarizuar afrimin e sulmuesit ekuadorian nga Genoa në formë huazimi deri në fund të këtij sezoni. 33-vjeçari ribashkohet kështu me trajnerin Simone Inzaghi me të cilin bëri paraqitje shumë të mira te Lazio gjatë 4 sezoneve të fundit.

Në verën e vitit të shkuar Caicedo u transferua te Genoa por në kampionat me skuadrën ligure shënoi vetëm një gol duke mos u përshtatur si duhet. Te Interi Caicedo do të jetë një vlerë e shtuar aq më tepër që zikaltrit do të vuajnë mungesën e Joaquin Correas për disa javë.

Felipe Caicedo ka qenë një futbollist që grumbullohej rregullisht edhe nga përfaqësuesja e Ekuadorit deri në momentin që u tërhoq, teksa me kombëtaren e vendit të tij ka shënuar edhe 22 gola.