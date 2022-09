Zyrtare/ Jo vetëm Marcelo, Olympiacos prezanton një tjetër “ish” të Realit

James Rodriguez rikthehet në futbollin europian. Fantazisti kolumbian u transferua shtatorin e kaluar te Al Rayyan, që pagoi 8 milionë euro tek Evertoni për ta transferuar në Katar.

31-vjeçari, i cili në të kaluarën ka luajtur edhe me Realin e Madridit dhe Bayern Munchen, është prezantuar sot si lojtari më i ri i Olympiacos, që siguron një tjetër afrim cilësor pas brazilianit Marcelo.

James Rodriguez do të veshë fanellën me numër 10 me rekordmenët e futbollit grek. Dy klubet kanë rënë dakord për të paguar së bashku pagën e mesfushorit të avancuar: konkretisht 40% Olympiacos dhe pjesën e mbetur Al Rayyan.

Lojtari latin, autor i 86 ndeshjeve dhe 24 golave me kombëtaren e Kolumbisë, përfiton rreth 12 milionë euro në sezon nga akordi me klubin e Katarit.