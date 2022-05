Zyrtare/ Klopp buzëqesh më në fund, Liverpool siguron talentin portugez

Liverpooli ka zyrtarizuar afrimin e Fabio Carvalhos. Mesfushori ofensivnuk zbarkoi dot në “Anfield” në merkaton e janarit, pasi “The Reds” dështuan të regjistronin 19-vjeçarin e talentuar në ditën e fundit të merkatos.

Fulham fitoi të drejtën e kompensimit nga një gjykatë dhe do të përfitojë 5 milionë paund nga Liverpooli për kartonin e Carvahlos, edhe pse lojtarit luzitan i përfundon kontrata më 30 qershor.

“Mund të konfirmojmë se Fabio Carvalho do t’i bashkohet klubit tonë këtë verë. 19-vjeçari do të përfundojë zyrtarisht kalimin te ‘The Reds’ më 1 korrik”, lexohet në komunikatën zyrtare të nënkampionëve të Anglisë.

Carvalho, i cili do të firmosë për pesë vite me Liverpoolin, debutoi me Portugalinë U21 në muajin mars. Lojtari ofensiv kontribuoi për rikthimin e Fulhamit në Premier League, duke shënuar 11 gola, teksa dhuroi edhe 8 asiste për shokët e skuadrës.