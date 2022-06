Zyrtare/ Kukësi i huazon mbrojtësin Partizanit për ndeshjet e Conference League

Kukësi do t’i Partizanit mbrojtësin Edison Ndrenca në formë huazimi për ndeshjet kualifikuese të Conference League, ndaj FC Saburtalo, që do të luhen më 7 dhe 14 korrik.

Në një postim në rrjetet sociale “verilindorët” bëjnë me dije se Ndreca do të jetë pjesë e kryeqytetasve për ndeshjet e Europës në formë huazimi dhe më pas do të rikthehet te Kukësi.

“FK Kukësi ka arritur marrëveshjen me FK Partizanin për huazimin e mbrojtësit Edison Ndreca për ndeshjen e Kupave të Europës. Edison Ndreca do të rikthehet në skuadër pas përfundimit të fazës kualifikuese që Partizani ka në UEFA Conference League. Klubi i Kukësit i uron suksese mbrojtësit Ndreca dhe Partizanit në Europë.”-shkruhet në postimin e “verilindorëve”.